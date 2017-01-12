Крейсер «Адмирал Нахимов» вернется в строй до 2020 года

16 Января 2017 года, 08:20

СЕВЕРОДВИНСК/ 16 января/ БИ-ПОРТ - Ремонт и глубокая модернизация тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» будет завершена на судостроительном предприятии «Севмаш» до 2020 года, пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

После модернизации, которая началась в 2014 году, корабль будет обладать совершенно новыми тактико-техническими характеристиками и существенно усилит потенциал надводных сил ВМФ России.

Ранее предполагалось, что модернизация крейсера завершится в 2018 году. Следующим боевым кораблём, который пройдёт масштабную модернизацию станет ТАРК «Пётр Великий».