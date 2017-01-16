Одно из новых соединений Минобороны будет базироваться на Северном флоте

16 Января 2017 года, 09:22

РОССИЯ/ 16 января/ БИ-ПОРТ – Министерство обороны планирует развернуть два новых соединения в береговой зоне Северного морского пути. Как передают «Известия», одно из них будет базироваться на Северном флоте.

Соединения предназначены для обеспечения безопасности участков маршрута пути и прилегающего к нему морского побережья. Они смогут выполнять задачи противодесантной, противодиверсионной и противовоздушной обороны приарктических районов на западном и дальневосточном участках СМП. На межведомственном уровне по ряду вопросов новые соединения будут взаимодействовать с территориальными управлениями МВД, Росгвардии и пограничной службы.

По словам военного историка Дмитрия Болтенкова, развертывание одного из новых соединений на Кольском полуострове — вполне логичный шаг.

«Баренцево море и Кольский полуостров – это западные ворота к арктическим и полярным регионам России, – пояснил Болтенков. — Дивизия на Чукотке будет входить в существующую группировку войск и сил на северо-востоке России и решать задачи обеспечения безопасности на восточном участке Северного морского пути».

Он подчеркнул, соединение, находящееся в подчинении Северного флота, сможет эффективно обеспечивать действия боевых кораблей и подводных лодок и безопасность морской экономической деятельности на западном участке Севморпути.

«В настоящее время разрабатывается организационно-штатная структура, – рассказали в Минобороны. – Это часть важной работы по комплексному развитию Арктической зоны вдоль Северного морского пути, который сегодня включает более 70 крупных пунктов и портов на территории страны».

Сейчас в российском Военно-морском флоте есть только одна действующая воинская часть береговой обороны — 126-я бригада, дислоцированная в Крыму.

Фото: официальный сайт Минобороны РФ