В Кировске пройдет принудительный спуск лавины

16 Января 2017 года, 10:28

КИРОВСК/ 16 января/ БИ-ПОРТ – Сегодня, 16 января, в период с 12 до 20 часов в Кировске планируется провести предупредительный спуск лавин. Об этом говорится в сообщении администрации.

Работы по активному воздействию на снежный покров пройдут в лавинных очагах № 48-б – 48-в на охраняемой территории карьера «Центральный» Восточного рудника АО «Апатит» и на западном борту горы Расвумчорр, у промышленной площадки Расвумчоррского рудника «Электрический цирк».

«С целью обеспечения личной безопасности категорически запрещено нахождение в опасной зоне проведения работ», – предупреждают в администрации.