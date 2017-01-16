В ЗАТО Александровск определены места для крещенских купаний

16 Января 2017 года, 10:42

АЛЕКСАНДРОВСК/ 16 января/ БИ-ПОРТ – По традиции в ночь с 18 на 19 января в ЗАТО Александровск пройдут крещенские купания в прорубях.

В Полярном купель будет организована на озере Торфяное, в Снежногорске - на озере Арно, в Гаджиево - на озере за домом №81. В период проведения праздника с 20:00 18 января и до 02:00 19 января у купелей будет организовано дежурство спасателей и бригад скорой медицинской помощи.

В Кандалакше в этом году купания состоятся в районе дамбы рыбоводного завода (район улиц Набережная – Рыбоводная, в народе «вертячка»).

Фото: EsoReiter.ru