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Главная » НОВОСТИ » Объединенная авиастроительная корпорация получила деньги на новый самолет
 
 
 
 
16 Января 2017 года, 11:07

Объединенная авиастроительная корпорация получила деньги на новый самолет


РОССИЯ/ 16 января/ БИ-ПОРТ – Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) получила из бюджета первые 1,517 млрд. рублей на реализацию проекта по разработке и организации серийного производства самолета Ил-114-300, а также подписала с разработчиком самолета ОАО «Ил» контракт на проведение опытно-конструкторских работ (ОКР). Об этом пишут «Известия».

Как сообщили в ОАК, 1,517 млрд. рублей поступили в качестве взноса в уставный капитал ОАК. Первые 783 млн. рублей по аналогичной схеме получила и Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК), отвечающая за разработку и производство двигателей для нового самолета.

Новый региональный турбовинтовой самолет будет представлять собой глубокую модернизацию Ил-114-100, который ранее выпускался на Ташкентском авиазаводе. Стоимость самолета, производство которого планируется наладить на нижегородском авиазаводе «Сокол», пока не раскрывается. Известно, что начало поставок в российские авиакомпании серийных самолетов, сертифицированных по нормам АП-25, запланировано на 2021 год.

Ил-114-300 может быть востребован для полетов в Сибири, на Дальнем Востоке и на Крайнем Севере, а также во многих регионах России. К его достоинствам относится возможность эксплуатации на аэродромах с грунтовыми взлетными полосами. В среднесрочной перспективе на российском рынке ожидается массовое списание региональных самолетов типа Ан-24/26 — планируется, что им на смену придут современные и эффективные Ил-114-300.

«К сожалению, Ан-24/26 — это воздушные суда прошлого века, находящиеся в эксплуатации более 50 лет, — рассказали в Росавиации. — По своим летно-техническим характеристикам, соответствию экологическим требованиям и уровню комфорта они уже не отвечают современным стандартам. Сейчас в отсутствие современных отечественных двухмоторных турбовинтовых самолетов для местных линий авиакомпании используют такие, как Bombardier Q-300/400 и ATR 42/72».

Федеральное агентство воздушного транспорта провело опрос, который подтвердил интерес региональных авиаперевозчиков к Ил-114-300. Как сообщили в Росавиации, потребность в этом типе самолета на конец декабря 2016 года составила 19 машин. При этом существует группа авиакомпаний, также выразивших заинтересованность в приобретении Ил-114-300, но пока не определившихся с необходимым количеством машин.

Самолет будет перепроектирован в «цифре», на нем будут установлены двигатели ТВ7-117СМ, модернизированная вспомогательная силовая установка (ВСУ) ТА-14-114, модернизированный пилотажно-навигационный комплекс ЦПНК-114М2, новое радиосвязное и светотехническое оборудование, а также электроимпульсная противообледенительная система. Помимо этого, будет доработана аэродинамическая схема и изменена компоновка пассажирской кабины.

Модернизация самолета позволит увеличить дальность полета с максимальной нагрузкой и расширить диапазон температур, при которых разрешена эксплуатация самолета. Также новые характеристики обеспечат возможность совершать взлет и посадку на более коротких взлетно-посадочных полосах и эксплуатировать воздушное судно в условиях высокогорных аэропортов.

В июне 2016 года в Иркутске был презентован еще один новый самолет, пассажирский «Магистральный самолет XXI века» (МС-21). Машины должны заменить в авиапарке России Ту-154 и Ту-204 и составить конкуренцию Airbus А320 и Boeing 737.

Фото: LiveJournal

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