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Главная » НОВОСТИ » Грузооборот арктических портов в 2016 году составил 49,7 млн тонн
 
 
 
 
16 Января 2017 года, 11:31

Грузооборот арктических портов в 2016 году составил 49,7 млн тонн


РОССИЯ/ 16 января/ БИ-ПОРТ — Грузооборот морских портов России за 12 месяцев 2016 года составил 721,9 млн. тонн, что на 6,7% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Объём перевалки сухих грузов вырос на 7,5% и составил 335,8 млн. тонн, наливных грузов — на 5,9% и достиг 386,12 млн тонн. Об этом сообщили в Росморречфлоте.

Грузооборот морских портов Арктического бассейна за минувший год увеличился на 40,6 и составил 49,7 млн. тонн, в том числе объём перевалки сухих грузов составил 26,5 млн. тонн, что на 6,6% больше показателей аналогичного периода 2015 года. Объём перевалки наливных грузов вырос на 121,8% и составил 23,17 млн. тонн.

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1.
Общий грузооборот Мурманского морского рыбного порта за минувший месяц составил 31,2 тысячи тонн
2.
Грузооборот арктических портов вырос на треть
3.
Грузооборот морских портов России с начала года приблизился к 500 млн тонн
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Мурманские атомные ледоколы продолжают работу в арктических портах
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В портах Арктического бассейна в 2015 году было перегружено более 35 млн тонн грузов
 
 
 
 
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