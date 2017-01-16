Грузооборот арктических портов в 2016 году составил 49,7 млн тонн

16 Января 2017 года, 11:31

РОССИЯ/ 16 января/ БИ-ПОРТ — Грузооборот морских портов России за 12 месяцев 2016 года составил 721,9 млн. тонн, что на 6,7% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Объём перевалки сухих грузов вырос на 7,5% и составил 335,8 млн. тонн, наливных грузов — на 5,9% и достиг 386,12 млн тонн. Об этом сообщили в Росморречфлоте.

Грузооборот морских портов Арктического бассейна за минувший год увеличился на 40,6 и составил 49,7 млн. тонн, в том числе объём перевалки сухих грузов составил 26,5 млн. тонн, что на 6,6% больше показателей аналогичного периода 2015 года. Объём перевалки наливных грузов вырос на 121,8% и составил 23,17 млн. тонн.