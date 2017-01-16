Информационную безопасность обсудят на 64-й встрече клуба ITea

16 Января 2017 года, 12:10

19 января 2017 года состоится 64-е заседание клуба ИТ-интересов ITea. Темой месяца станет информационная безопасность.

На мероприятии выступит представитель ГОБУ «Центр информационных технологий Мурманской области».

Место проведения: г. Мурманск, ул. Челюскинцев, 30, БЦ «Балтийский», 3-й этаж, конференц-зал. Начало в 18.00.

Приглашаем на мероприятие всех, кто интересуется информационными технологиями!

Обязательна предварительная регистрация по электронной почте ITea@it-murman.ru.

Клуб ITea – это сообщество специалистов предприятий и организаций Мурманской области, интересующихся информационными технологиями.

Клуб ITea, организованный ГК «IT Полюс», функционирует с января 2010 года. Встречи проходят ежемесячно, кроме летнего периода.

Каждое заседание имеет тематическую направленность и проходит в непринуждённой, доброжелательной обстановке, «за чашкой чая». Участники готовят короткие сообщения, относящиеся к заявленному предмету встречи, после чего обсуждают актуальные вопросы, лежащие в плоскости рассматриваемой темы. Среди постоянных участников клуба – представители администрации, топ-менеджеры, профессиональные IT-специалисты компаний города и области, научные сотрудники ведущих университетов города и институтов Кольского научного центра.

Больше информации о клубе на странице в facebook.