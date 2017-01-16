В Мурманске из горящего гаража эвакуировали два автомобиля

16 Января 2017 года, 12:24

МУРМАНСК/ 16 января/ БИ-ПОРТ – Сегодня, 16 января, в Мурманске на улице Владимирская горел гараж. Информация о происшествии поступила на пульт дежурной службы в 6:47.

«В результате на нижнем уровне обгорело имущество и оборудование на площади 15 квадратных метров, строение закопчено по всей площади. Из гаражей эвакуировано два автомобиля и баллон, – уточняют в Управлении МЧС по Мурманской области. – Причины пожара устанавливаются».

На месте работало два пожарно-спасательных подразделения:14 человек личного состава и четыре единицы техники.