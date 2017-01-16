«Аэропорт Мурманск» отстоял парковочное место в суде

16 Января 2017 года, 12:46

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 16 января/ БИ-ПОРТ – Арбитражный суд Мурманской области отказал в удовлетворении иска «АЭРО-СТ», которая требовала признать незаконным односторонний отказ «Аэропорта Мурманск» от исполнения договора аренды. Теперь компания должна освободить часть привокзальной площади «Мурманска» – 27,7 тысяч квадратных метров. И таким образом, договор между воздушной гаванью и арендатором признан нелегитимным.

Тяжбы по делу продолжаются уже год и три месяца и в настоящее время «АЭРО-СТ» может обжаловать решение в суде Санкт-Петербурга.

«В апелляционном порядке в течение одного месяца», – уточняют в Арбитражном суде области.

Напомним, парковка стала платной с конца апреля 2015 года, тогда многие автомобилисты были недовольны нововведением.

Фото: М. Паламарчук