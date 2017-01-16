Областные депутаты отказались проводить референдум о прямых выборах мэров

16 Января 2017 года, 13:35

МУРМАНСК/ 16 января/ БИ-ПОРТ — Мурманская областная Дума отклонила инициативу, предлагаемую Региональным отделением в Мурманской области Политической партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС) для вынесения на референдум Мурманской области вопроса о порядке выборов глав муниципальных районов и округов путём прямого тайного голосования. В ходе заседания заместитель председателя областного парламента Владимир Мищенко отметил, что инициатива была рассмотрена региональной Избирательной комиссией, а также детально изучена в рамках заседания по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению.

«Рассмотрев законопроект, комитет пришел к выводу, что инициативу следует признать не соответствующей Федеральному закону об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, а также региональному акту. В рамках заседания комитета не было найдено ни одного довода за поддержание предложения партии», - заявил Мищенко.

В поддержку инициативы на заседании Думы выступили представители фракции КПРФ, однако многие депутаты посчитали, что для проведения референдума требуются значительные суммы из бюджета, при этом мурманчан больше волнуют неубранные дворы и дороги, а не способы выборов глав муниципальных образований. Некоторые парламентарии также отметили, что о партии ПАРНАС слышат впервые.