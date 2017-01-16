Для чиновников подготовили форму отчётности об аккаунтах в соцсетях

16 Января 2017 года, 14:04

РОССИЯ/ 16 января/ БИ-ПОРТ — Министерство Труда России подготовило форму, с помощью которой российские чиновники будут предоставлять отчётность о своих аккаунтах в соцсетях. Форма появилась на официальной Интернет-странице Верховного суда РФ.

Чиновнику придется предоставить паспортные данные, а также заполнить таблицу, в которой будут указаны сведения о размещении за отчетный период в Интернете общедоступной информации.

Однако в каком виде необходимо предоставить сведения и придется ли чиновникам цитировать каждое сообщение в соцсетях, пока неизвестно, как и то, в какое ведомство следует подавать отчётность.

Напомним, что в Минтруде об инициативе сообщили еще в ноябре 2016 года. Основанием для обязательного отчета об участии госслужащих в социальных сетях и блогах стала вступившая в силу 1 июля 2016 года ст. 20.2 закона «О государственной гражданской службе». Данная статья обязывает чиновников сообщать, в каких социальных сетях и форумах они участвуют и под какими именами. Идентифицировать человека позволяет набор данных — таких как фамилия, имя и фотография.

Главной целью регулирования, как заявили в Минтруде, является «обеспечение соблюдения гражданскими служащими правил профессиональной этики». При этом отмечается, что представленные данные аккаунтах госслужащих в соцсетях не будут выложены в открытый доступ.

Фото: Twitter