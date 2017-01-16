Стоит ли покупать готовый бизнес?

16 Января 2017 года, 14:55

Начинать бизнес «с чистого листа» - довольно проблемное и рискованное мероприятие. Во-первых, такой вариант потребует постоянного вложения средств при практически полном отсутствии прибыли. А, во-вторых, не известно, будет ли начатое дело настолько выгодным, как описано в бизнес-плане. По этой причине все большее число предпринимателей интересует готовый бизнес.

Преимущества готового бизнеса

Продажа бизнеса в Москве является весьма востребованным видом операции. Причинами для столь высокого спроса на подобный вид товара являются следующие пункты:

Отсутствие затратной стадии. Это означает, что приобретая готовое дело, можно будет сразу же избежать столь нелюбимого предпринимателями начального этапа, во время которого отсутствует прибыль.

Наличие раскрученного бренда. Готовое предприятие - это узнаваемый бренд и наличие постоянной клиентской базы. Соответственно, не придется тратить время на поиск клиентов и раскрутку имени.

Наличие сложившегося штата сотрудников.

Наличие отработанных связей с поставщиками.

Помимо перечисленных выше плюсов готовый бизнес также дает владельцу больше шансов найти инвесторов, готовых вложить средства в готовое дело, чем начатый «с нуля» вариант.

Почему продается бизнес?

Этот вопрос интересует каждого покупателя, который ранее не осуществлял приобретения готового дела и с подозрением относится к подобным предложениям. На самом деле предприятие может быть крайне выгодным и не таить подвоха, если продажа бизнеса осуществляется в силу следующих причин:

конфликт владельцев организации;

продажа непрофильных активов;

преклонный возраст владельца дела;

переезд владельца в другой город или страну, что делает контроль и управление предприятием невозможным.

Однако нередко недобросовестные владельцы убыточного предприятия называют в качестве причины для продажи одно из перечисленных выше обстоятельств. По этой причине перед покупкой готового бизнеса необходимо провести тщательную проверку документов, чтобы убедиться в подлинности аргументов продавца.

Чтобы не приобрести убыточного бизнеса у мошенников, не стоит приобретать готовое дело по невероятно низкой цене у первого встречного. В качестве продавца лучше выбирать надежную компанию, которая не первый год занимается продажей готового бизнеса и имеет безупречную репутацию добросовестного продавца.

Фото: Twitter