Потерявший ход траулер доставят в Мурманск через три дня

16 Января 2017 года, 15:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 16 января/ БИ-ПОРТ – Траулер «Жемчужина», следуя из района промысла в порт Мурманск, потерял ход. В настоящий момент к нему на помощь следует «Мурманрыба» Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ. Происшествие случилось утром 15 января в Баренцевом море.

«Траулер будет отбуксирован в порт «Мурманск». Сегодня около 00:00 к нему подойдет «Мурманрыба». Если все будет благополучно, через трое суток они прибудут в порт», – рассказал «Би-порту» представитель «Северный ЭО АСР».

В экипаже «Жемчужины» насчитывается 31 человек, груз – 174 тонны мороженной рыбопродукции.

Фото: Flickr