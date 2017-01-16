Рекордное количество рыбы прошло через Мурманск транзитом на экспорт

16 Января 2017 года, 15:17

МУРМАНСК/ 16 января/ БИ-ПОРТ – 86 тысяч тонн рыбы прошло транзитом через Мурманский морской рыбный порт на экспорт. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе предприятия. Это является рекордным показателем – в предыдущие годы объем транзита был ниже – 50-60 тысяч тонн.

В условиях падения курса рубля, рыбы достаётся мурманскому берегу всё меньше. А значит, не будет хватать работы заполярным докерам, рыбопереработчикам и судоремонтникам. Что и подтверждается падением грузооборота в Мурманском морском рыбном порту по итогам 2016 года. Так, общий грузооборот за 12 месяцев составил 308,9 тысячи тонн (в 2015-м – 371,4), в том числе рыбопродукции - 178,8 тысячи тонн (в 2015-м – 217,2).

Для сравнения, в 2010 году порт обработал 280 тысяч тонн рыбопродукции. За 6 лет падение составило свыше 100 тысяч тонн.