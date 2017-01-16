Мурманск готовится к Крещению

16 Января 2017 года, 15:30

МУРМАНСК/ 16 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманске началась подготовка к празднованию Крещения. Крещенские купания пройдут в ночь с 18 на 19 января на Семеновском озере, в купели около домика моржей.

Сегодня специалисты Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Мурманской области совместно с сотрудниками аварийно-спасательного отряда Мурманска замерили толщину льда. А накануне мероприятия, в среду, водолазы обследуют и очистят дно проруби.

Как рассказал начальник отдела по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации Мурманска Юрий Осадчук, толщина льда составила 48-50 сантиметров.

С 22 часов 18 января на огороженной территории возле домика моржей все желающие смогут искупаться в ледяной воде. Около купели установят теплую палатку для переодевания.

Безопасность горожан будут обеспечивать специалисты отдела по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации Мурманска, сотрудники аварийно-спасательного отряда, МЧС России по Мурманской области и УМВД России по Мурманской области. Также на месте будет дежурить бригада скорой медицинской помощи.

АГМ