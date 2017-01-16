Строительство полигона по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Мурманской области начнется в 2017 году

16 Января 2017 года, 15:47

МУРМАНСК/ 16 января/ БИ-ПОРТ — План проведения Года экологии в Мурманской области насчитывает более 100 природоохранных мероприятий в рамках пяти стратегических направлений. Об этом сообщила министр природных ресурсов и экологии региона Эльвира Макарова в рамках встречи с главой региона.

Одной из главных задач, которые ставит перед собой региональный Минприроды в этом году, стало создание современной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Напомним, что постановление о создании полигона было подписано в ноябре 2016 года. Мощность полигона ТКО составит 250 тысяч тонн в год, он будет расположен в Северной зоне Мурманской области. Кроме того, там же планируется построить и мусоросортировочный комплекс. По словам Макаровой, половина всех коммунальных отходов, образующихся в Мурманской области, будет обрабатываться на новых и современных объектах, сконструированных о в соответствии с природоохранными требованиями. Комплекс планируется построить в 2017 году.

Кроме того, Минприроды Мурманской области планирует начать работу по ликвидации накопленного экологического ущерба, а также развивать сети особо охраняемых природных территорий, охрану лесных ресурсов и лесовосстановление и проводить экологическое просвещение граждан.