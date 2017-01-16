Сайты федеральных органов исполнительной власти обязали вести подсчет посетителей с помощью российских программ

16 Января 2017 года, 19:40

РОССИЯ/ 16 января/ БИ-ПОРТ – Приказ Министерства экономического развития обязал федеральные органы исполнительной власти использовать на сайтах счетчики посещаемости, которые включены в реестр российского софта, пишут «Известия». На сегодняшний день в реестре имеется только одна подобная программа.

В ноябре 2016 года ведомство изменило технические и программные требования к сайтам федеральных органов исполнительной власти. В декабре приказ был зарегистрирован в Министерстве юстиции, и 7 января он вступил в силу. В новых требованиях указано, что на упомянутых ресурсах допускается использование лишь тех счетчиков посещаемости, которые включены в единый реестр российских программ и баз данных.

Реестр российского софта создан в начале 2016 года, его ведет Министерство связи и массовых коммуникаций России. Заявки от компаний-кандидатов отбирает экспертный совет из чиновников, представителей отрасли и общественных организаций. На сегодняшний день в реестре уже больше 2600 программ. Однако счетчик посещаемости сайтов в нем всего один — от компании «Спутник». С нового года использование этой программы на сайтах ведомств стало обязательным, подтвердила помощник министра экономразвития Елена Лашкина.

В октябре 2016 года аналитический сервис Index.ru исследовал 72 сайта федеральных органов исполнительной власти. Самой популярной системой подсчета посетителей оказалась «Яндекс. Метрика» — ее использовало 31 ведомство. На втором месте Google Analytics — 18 сайтов. Российскими (но пока не входящими в официальный реестр) счетчиками от Rambler, LiveInternet и Mail.ru пользуются 13, 10 и девять ведомственных сайтов. На момент проведения исследования счетчик «Спутника» использовала только Россвязь.

Как рассказал руководитель департамента аналитических сервисов статистики «Спутника» Леонид Филатов, в данный момент их систему используют больше 1500 сайтов.

«Полный анализ использования нашего счетчика сайтами органов госвласти мы планируем провести к концу месяца, — сообщил Леонид Филатов. — В связи с выпуском приказа планируем рост числа установок. Система строилась, чтобы охватить весь госсектор в интернете. Главное в нашем счетчике то, что он соблюдает закон о персональных данных и никому не передает собранную информацию».

В Минэкономразвития объяснили, что специальных санкций за использование ненадлежащего софта на официальных сайтах не предусмотрено. Лашкина отметила, что «это нормативный акт, за неисполнение требований которого наступает ответственность в общем порядке», например, предписания контролирующих органов и ответственность должностных лиц.

Фото: РИА «Новости»