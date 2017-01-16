Ликвидация «кладбища кораблей» в Кольском заливе находится на контроле областного Минприроды

16 Января 2017 года, 16:14

МУРМАНСК/ 16 января/ БИ-ПОРТ — В ходе встречи с главой региона министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Эльвира Макарова отчиталась о ходе ликвидации «кладбища кораблей» в Кольском заливе.

Проект по очистке акватории залива от затопленного и затонувшего имущества, по словам Макаровой, стал одним из ключевых шагов к ликвидации накопленного в регионе экологического ущерба.

В результате комплексного обследования акватории залива было обнаружено 102 затопленных объекта, которые были ранжированы с учетом экологической и навигационной опасности. Кроме того, региональное министерство природы разработало программу очистки акватории Кольского залива от затопленного и затонувшего имущества.

Напомним, что ликвидация «кладбища кораблей» была начата в 2016 году. Для реализации проекта в 2016-2017 годах регион получил порядка 50 млн рублей федерального бюджета.