«Единая Россия» потратила более 27 млн рублей на выборы в Мурманской области

16 Января 2017 года, 16:21

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 16 января/ БИ-ПОРТ – Региональные отделения политических партий, зарегистрированных в Мурманской области, в III квартале 2016 года потратили на избирательные фонды 41,07 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные о финансовых показателях политических партиях за указанные период времени, опубликованные на сайте Избирательной комиссии Мурманской области.

Так в избирательные фонды и фонды референдумов «Единая Россия» перечислила 27,4 млн рублей, «Справедливая Россия» - 7,048 млн рублей, «Гражданская платформа» - 3,45 млн рублей, КПРФ – 2,97 млн рублей, Российская партия пенсионеров за справедливость – 115 тысяч рублей, «Яблоко» - 80,2 тысячи рублей.

По остальным партиям данные о перечислении средств в избирательные фонды отсутствуют. Но это не означает, что они не тратили средства на различного рода пропаганду и агитацию или не проводили её. Вероятнее всего данные мероприятия финансировались за счёт других статей расходов или личных средств кандидатов, что не запрещено законом.

Напомним, в сентябре 2016 года состоялись выборы в Мурманскую областную и Государственную думы.