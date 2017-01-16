Марина Ковтун оказалась на 48 месте в рейтинге глав российских регионов

16 Января 2017 года, 16:35

РОССИЯ/ 16 января/ БИ-ПОРТ — «Медиалогия» подготовила медиаиндекс глав российских субъектов за 2016 год.

В рейтинге губернаторов Северо-Западного Федерального округа лидирующие позиции заняли глава Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, глава республики Коми Сергей Гапликов, а также глава Карелии Александр Худилайнен. Губернатор Мурманской области Марина Ковтун опустилась на одну позицию по сравнению с предыдущим годом и заняла 5 место в рейтинге СЗФО.

В общероссийском рейтинге глава Мурманской области потеряла 12 позиций, ей досталось 48 место. По данным «Медиалогии», в 2016 году губернатор упоминалась в СМИ 18 тысяч 571 раз.