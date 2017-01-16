Девять сотрудников областного Следкома награждены медалями «За безупречную службу»

16 Января 2017 года, 18:18

МУРМАНСК/ 16 января/ БИ-ПОРТ – Следственному комитету России – шесть лет. В управлении по Мурманской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное вступлению в законную силу федерального закона «О Следственном комитете Российской Федерации».

Медали «За безупречную службу» второй и третьей степени получили девять следственного управления. Также, приказом руководителя за продолжительную и безупречную службу, выполнение заданий особой важности и сложности объявлены Благодарности и вручены Почетные грамоты ряду следователей и руководителей следственных отделов.

«В торжественной обстановке были награждены сотрудники, добившиеся положительных результатов в служебной деятельности, – рассказали «Би-порту» представители комитета. – Руководитель следственного управления генерал-майор юстиции Николай Алексеевич Коннов поздравил коллег с памятной датой и пожелал успехов в работе».

Напомним, впервые в России идея создания следственного ведомства, организационно и функционально независимого от иных органов государственной власти, была реализована Петром Великим в ходе судебной реформы, одним из направлений которой стало разделение уголовного процесса на стадии предварительного расследования и судебного разбирательства.