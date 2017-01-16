В России заменили День внутренних войск Днем нацгвардии

16 Января 2017 года, 17:40

РОССИЯ/ 16 января/ БИ-ПОРТ – Президент подписал указ «Об установлении Дня войск национальной гвардии Российской Федерации». Документ опубликован на сайте Кремля и вступает в силу 16 января. Датой выбрано 27 марта. Ранее в этот день отмечали День внутренних войск Министерства внутренних дел.

Напомним, нацгвардия создана в нашей стране пятого апреля 2016 года, тогда внутренние войска МВД были преобразованы в войска национальной гвардии. Возглавил структуру Виктор Золотов.

Главными ее задачами стали борьба с терроризмом и экстремизмом, охрана особо важных объектов, обеспечение безопасности на массовых мероприятиях.

Фото: Правда.Ру