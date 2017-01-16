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Главная » НОВОСТИ » Почти половина всех ДТП на дорогах области зимой происходит из-за плохого содержания дорог
 
 
 
 
16 Января 2017 года, 16:41

Почти половина всех ДТП на дорогах области зимой происходит из-за плохого содержания дорог


МУРМАНСК/ 16 января/ БИ-ПОРТ – Сегодня в правительстве Мурманской области обсудили состояние аварийности и обеспечение безопасности дорожного движения в связи со сложившимися неблагоприятными погодными условиями на территории региона.

С 25 ноября и по настоящее время в регионе произошло 127 ДТП, в которых погибло 10 человек, а 198 получили ранение. 85 ДТП произошли из-за недостатков зимнего содержания, в которых погибло семь человек, а ранены – 142. По сравнению с прошлым зимним сезоном на 28% увеличилось количество учетных ДТП, на 6% - количество погибших, на 39% - количество раненых, в два раза – количество ДТП с недостатками зимнего содержания.

«Дорожная техника, заявленная в рамках заключенных контрактов на региональные дороги, одновременно участвует в содержании федеральных дорог, поэтому дороги регионального и муниципального значения она чистит после федеральных, – рассказал врио замначальника ГИБДД по Мурманской области Михаил Нечаев. – Ежегодно на участках со сложной ситуацией, например, км 1255-1260 дороги Р-21 «Кола», не принимаются меры превентивного характера путем установки снегозащитных устройств. Ежедневно сотрудники выявляют недостатки зимнего слежения в Мурманске, уборке снега мешают припаркованные автомобили».

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Врио начальника управления ГИБДД по Мурманской области полковник полиции Александр Усс основными причинами сложившейся ситуации назвал нехватку техники и брошенный транспорт, и отметил, что необходимо лучше информировать автовладельцев об уборке снега. Также он сообщил о том, что «у нас более 100 ДТП, где усматривается некачественное состояние и содержание улично-дорожной сети, и граждане вправе обращаться с исками».

Глава «Мурманскавтодора» Виктор Козлов, отметил, что «проблема дорожников, в первую очередь, финансирование»: на балансе «Автодора» находится более двух тысяч км дорог региональной сети, а финансирование составляет чуть более 20% от нормативного содержания. Основной критический момент для «Автодора», по словам Козлова, был 7 января, когда автоинформатор за сутки принял и ответил на 7400 звонков, а диспетчер – 1300 звонков.

«С чем это связано? В Териберку увеличился поток туристов. Организованные туристы отслеживаются и сопровождаются всеми службами, а неорганизованные на личном транспорте, не зная ситуации, создают пробки. Дорожная служба растаскивает и вытаскивает их. Мы всегда говорим чтобы люди в такую погоду воздержались от далеких поездок, или хотя бы пользовались информацией. А еще надо объяснять людям, что не надо опережать дорожную технику, которая потом создаст проблемы для проезда», - подчеркнул глава «Автодора».

Участники обсуждения сошлись на том, что у сложившейся ситуации несколько причин: несвоевременный вывоз снега, который привел к сужению дорог, припаркованные автомобили и, главное, нехватка дорожной техники. По словам Козлова, Кольское ДРСУ, которое занималось содержанием всех областных дорог, сейчас на конкурсном управлении, то есть фактически не может исполнять и выходить на конкурсы и аукционы по дорожной деятельности. Техники новых подрядных организаций пока не хватает.

Внесенное предложение ГИБДД об увеличении парка дорожной техники признали «практически невыполнимым»: по словам заместителя главы администрации Алексея Лыженкова, «это деньги, это сезонная работа. Если бы у нас был рынок техники в городе, то это было бы возможно путем заключения договора». Однако речь может идти о повышении интенсивности работ.

«За этот период было аномально много осадков, но весь субъект находится за Полярным кругом, это нонсенс, что состояние улиц и федеральных дорог находится в критическом плачевном состоянии. Нам надо выработать алгоритм решения. В общем контексте должно все решаться», - отметил Александр Кусс.

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