Мурманчане отметили День снега

16 Января 2017 года, 18:33

МУРМАНСК/ 16 января/ БИ-ПОРТ – В минувшее воскресенье мурманчане отметили Всемирный день зимних видов спорта – День снега. Тысячи горожан вышли на трассу СК «Снежинка», в рамках фестиваля «Лыжня зовет».

«Выходные на «Снежинке» стали доброй мурманской традицией, – отметил заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска Дмитрий Блохин. – К услугам любителей спорта теплый бесплатный автобус и хорошо освещенная трасса».

Лыжная дистанция спорткомплекса «Снежинка» имеет протяженность 2100 метров. По всей длине трассы установлено современное освещение, работу которого контролирует мощный компьютер. Для безопасности любителей спорта ведется видеонаблюдение.

АГМ