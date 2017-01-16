В порту Сабетта заработала часть юго-восточного ледозащитного сооружения

16 Января 2017 года, 20:00

РОССИЯ/ 16 января/ БИ-ПОРТ — В морском порту Сабетта введена в эксплуатацию построенная корневая часть юго-восточного ледозащитного сооружения в границах искусственного земельного участка, сообщают в Росморречфлоте.

Конструкция включает в себя 4 участка, в числе которых 3 берегоукрепление вертикального типа протяженностью 225 метров, 1027 метров и 1157 метров, а также берегоукрепление откосного типа протяженностью 400 метров.

Сооружение предназначено для защиты территории морского порта Сабетта от сезонного движения льда и призвано обеспечить круглогодичную работу гавани.

Строительство началось в декабре 2014 и продолжалось вплоть до апреля 2016 года в соответствии с целевой программой о развитии транспортной системы России. Суммарные расходы на строительство объекта составили более 20 млрд. руб.

Планируется, что строительство юго-восточного ледозащитного сооружения морского порта Сабетта будет завершено к концу этого года.

Напомним, что строительство порта Сабетта на Ямале началось в 2012 году.