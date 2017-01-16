График уборки улиц Мурманска от снега на 16-20 января

МУРМАНСК/ 16 января/ БИ-ПОРТ - Муниципальное учреждение «Управление дорожного хозяйства» продолжает уборку и вывоз снега с городских дорог и магистралей. Работу серьезно осложняют автомобили, припаркованные у обочин, сообщили в администрации города Мурманска. «Управление дорожного хозяйства» информирует о проведении ночных работ по уборке территории и предупреждает автовладельцев о необходимости убрать свой транспорт с указанных улиц:
С 23 часов 16 января до 8 часов 17 января
Ленинский округ:
– пр. Героев-североморцев (от остановки «Семеновское озеро» до ул. Александрова – четная сторона);
– ул. Челюскинцев (от Верхне-Ростинского шоссе до ул. Карла Либкнехта – четная сторона)
Октябрьский округ:
– ул. Софьи Перовской (от ул. Воровского до ул. Профсоюзов);
– ул. Фурманова;
– ул. Воровского (от ул. Пушкинской до лестницы – с двух сторон)
Первомайский округ:
– ул. Бочкова – четная сторона;
– ул. Баумана (от пр. Кольского до ул. Достоевского – нечетная сторона);
– пр. Кольский (от ул. Морской до ост. «Автопарк» – четная сторона и от остановки «Автопарк» до ул. Беринга – нечетная сторона)
С 8 до 16 часов 17 января
Ленинский округ:
– пр. Героев-североморцев (от остановки «Семеновское озеро» до ул. Александрова – нечетная сторона);
– ул. Шестой комсомольской батареи;
– проезд от ул. Свердлова до дома №8А по ул. Миронова
Октябрьский округ:
– внутриквартальный проезд от ул. Скальной до ул. Мира – нечетная сторона;
– ул. Чапаева
Первомайский округ:
– ул. Беринга – четная сторона;
– проезд 307 микрорайона
С 23 часов 17 января до 8 часов 18 января
Ленинский округ:
– ул. Челюскинцев (от Верхне-Ростинского шоссе до ул. Карла Либкнехта – нечетная сторона);
– пр. Героев-североморцев (от ул. Александрова до ул.Чумбарова-Лучинского – нечетная сторона)
Октябрьский округ:
– ул. Самойловой – с двух сторон
Первомайский округ:
– ул. Щербакова – четная сторона;
– пр-д Ледокольный (от ул. Беринга до разворотного кольца);
– пр. Кольский (от остановки «Автопарк» до ул. Беринга – нечетная сторона)
С 8 до 16 часов 18 января
Ленинский округ:
– пр. Героев-североморцев (от ул. Александрова до ул. Чумбарова-Лучинского – четная сторона);
– ул. Миронова
Октябрьский округ:
– ул. Сполохи;
– проезд от ул. Челюскинцев до дома №39
Первомайский округ:
– ул. Беринга – нечетная сторона;
– ул. Первомайская
С 23 часов 18 января до 8 часов 19 января
Ленинский округ:
– пр. Героев-североморцев (от ул. Чумбарова-Лучинского до ул. Хлобыстова – четная сторона);
– конечная автобуса № 10 (ул. Лобова) до ул. Торцева – с двух сторон
Октябрьский округ:
– ул. Самойловой;
– ул. Володарского – с двух сторон
Первомайский округ:
– пр-д Ледокольный (от ул. Беринга до разворотного кольца);
– ул. Ломоносова – нечетная сторона;
– пр. Кольский (от ул. Беринга до ул. Кооперативной) – четная сторона
С 8 до 16 часов 19 января
Ленинский округ:
– пр. Героев-североморцев (от ул. Чумбарова-Лучинского до ул. Хлобыстова) – нечетная сторона;
– проезд от ул. Сафонова до дома №9 по ул. Сивко
Октябрьский округ:
– ул. Володарского – с двух сторон;
– проезд от ул. Челюскинцев до дома №39
Первомайский округ:
– пр-д Ледокольный (от ул. Беринга до разворотного кольца)
– проезд 302 микрорайона
С 23 часов 19 января до 8 часов 20 января
Ленинский округ:
– ул. Лобова (от ул.Торцева до ул. Нахимова) – с двух сторон
Октябрьский округ:
– ул. Октябрьская – с двух сторон
Первомайский округ:
– ул. Щербакова – нечетная сторона;
– ул. Полярный Круг;
– пр. Кольский (от ул. Беринга до ул. Щербакова) – четная сторона
С 8 до 16 часов 20 января
Ленинский округ:
– ул. Лобова (от ул. Нахимова до ул. Ушакова – с двух сторон);
– проезд от ул. Павлика Морозова до дома №14/1 по ул. Свердлова
Октябрьский округ:
– пр-д Флотский;
– проезд к дому №27 по ул. Папанина, проезд к домам № 1, 3 по Верхне-Ростинскому шоссе
Первомайский округ:
– ул. Ломоносова – четная сторона;
– проезд 302 микрорайона
АГМ