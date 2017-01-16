График уборки улиц Мурманска от снега на 16-20 января

16 Января 2017 года, 17:12

МУРМАНСК/ 16 января/ БИ-ПОРТ - Муниципальное учреждение «Управление дорожного хозяйства» продолжает уборку и вывоз снега с городских дорог и магистралей. Работу серьезно осложняют автомобили, припаркованные у обочин, сообщили в администрации города Мурманска. «Управление дорожного хозяйства» информирует о проведении ночных работ по уборке территории и предупреждает автовладельцев о необходимости убрать свой транспорт с указанных улиц:

С 23 часов 16 января до 8 часов 17 января

Ленинский округ:

– пр. Героев-североморцев (от остановки «Семеновское озеро» до ул. Александрова – четная сторона);

– ул. Челюскинцев (от Верхне-Ростинского шоссе до ул. Карла Либкнехта – четная сторона)

Октябрьский округ:

– ул. Софьи Перовской (от ул. Воровского до ул. Профсоюзов);

– ул. Фурманова;

– ул. Воровского (от ул. Пушкинской до лестницы – с двух сторон)

Первомайский округ:

– ул. Бочкова – четная сторона;

– ул. Баумана (от пр. Кольского до ул. Достоевского – нечетная сторона);

– пр. Кольский (от ул. Морской до ост. «Автопарк» – четная сторона и от остановки «Автопарк» до ул. Беринга – нечетная сторона)

С 8 до 16 часов 17 января

Ленинский округ:

– пр. Героев-североморцев (от остановки «Семеновское озеро» до ул. Александрова – нечетная сторона);

– ул. Шестой комсомольской батареи;

– проезд от ул. Свердлова до дома №8А по ул. Миронова

Октябрьский округ:

– внутриквартальный проезд от ул. Скальной до ул. Мира – нечетная сторона;

– ул. Чапаева

Первомайский округ:

– ул. Беринга – четная сторона;

– проезд 307 микрорайона

С 23 часов 17 января до 8 часов 18 января

Ленинский округ:

– ул. Челюскинцев (от Верхне-Ростинского шоссе до ул. Карла Либкнехта – нечетная сторона);

– пр. Героев-североморцев (от ул. Александрова до ул.Чумбарова-Лучинского – нечетная сторона)

Октябрьский округ:

– ул. Самойловой – с двух сторон

Первомайский округ:

– ул. Щербакова – четная сторона;

– пр-д Ледокольный (от ул. Беринга до разворотного кольца);

– пр. Кольский (от остановки «Автопарк» до ул. Беринга – нечетная сторона)

С 8 до 16 часов 18 января

Ленинский округ:

– пр. Героев-североморцев (от ул. Александрова до ул. Чумбарова-Лучинского – четная сторона);

– ул. Миронова

Октябрьский округ:

– ул. Сполохи;

– проезд от ул. Челюскинцев до дома №39

Первомайский округ:

– ул. Беринга – нечетная сторона;

– ул. Первомайская

С 23 часов 18 января до 8 часов 19 января

Ленинский округ:

– пр. Героев-североморцев (от ул. Чумбарова-Лучинского до ул. Хлобыстова – четная сторона);

– конечная автобуса № 10 (ул. Лобова) до ул. Торцева – с двух сторон

Октябрьский округ:

– ул. Самойловой;

– ул. Володарского – с двух сторон

Первомайский округ:

– пр-д Ледокольный (от ул. Беринга до разворотного кольца);

– ул. Ломоносова – нечетная сторона;

– пр. Кольский (от ул. Беринга до ул. Кооперативной) – четная сторона

С 8 до 16 часов 19 января

Ленинский округ:

– пр. Героев-североморцев (от ул. Чумбарова-Лучинского до ул. Хлобыстова) – нечетная сторона;

– проезд от ул. Сафонова до дома №9 по ул. Сивко

Октябрьский округ:

– ул. Володарского – с двух сторон;

– проезд от ул. Челюскинцев до дома №39

Первомайский округ:

– пр-д Ледокольный (от ул. Беринга до разворотного кольца)

– проезд 302 микрорайона

С 23 часов 19 января до 8 часов 20 января

Ленинский округ:

– ул. Лобова (от ул.Торцева до ул. Нахимова) – с двух сторон

Октябрьский округ:

– ул. Октябрьская – с двух сторон

Первомайский округ:

– ул. Щербакова – нечетная сторона;

– ул. Полярный Круг;

– пр. Кольский (от ул. Беринга до ул. Щербакова) – четная сторона

С 8 до 16 часов 20 января

Ленинский округ:

– ул. Лобова (от ул. Нахимова до ул. Ушакова – с двух сторон);

– проезд от ул. Павлика Морозова до дома №14/1 по ул. Свердлова

Октябрьский округ:

– пр-д Флотский;

– проезд к дому №27 по ул. Папанина, проезд к домам № 1, 3 по Верхне-Ростинскому шоссе

Первомайский округ:

– ул. Ломоносова – четная сторона;

– проезд 302 микрорайона

АГМ