Мурманск: прогноз отключений на 17 января

МУРМАНСК/ 16 января - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 17 января.
ОТ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
08.30 – 21.00 пр. Кирова, 15, 17а
ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:
09.30 – 16.00 пр. Героев-североморцев, 9 (корп. 1), 11 (корп.2)
ул. Халтурина, 1
ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:
10.00 – 12.00 ул. Книповича, 44 (корп. 1)
О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.