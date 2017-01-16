Порывистый ветер ожидается в Мурманской области

17 Января 2017 года, 07:55

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 17 января/ БИ-ПОРТ – 17 января погоду Кольского полуострова будет определять южная периферия обширного циклона, смещающегося с Гренландского моря на север Баренцева моря. По Мурманской области местами пройдет снег, на севере области ожидается порывистый ветер.

По данным Мурманского гидрометцентра сегодня на территории области ожидается переменная облачность переменная, местами пройдёт снег. На севере области ожидается порывистый ветер. Температура воздуха -3 -8 градусов, на востоке области до -15 градусов . Гололедица.

В Баренцевом море наблюдается ветер юго-западный 15-20 м/с, на западе моря 20-25 м/с, высота волны 8 м, действует штормовое предупреждение.

Сегодня утром в Мурманске температура воздуха -8 градусов, ветер южный 7-11 м/с.