Умер последний побывавший на Луне астронавт

17 Января 2017 года, 08:15

США/ 17 января/ БИ-ПОРТ - Американский астронавт Юджин Сернан – последний из побывавших на поверхности Луны людей – скончался на 83-м году жизни. Об этом сообщается в официальном аккаунте Twitter НАСА.

Сернан побывал в космосе трижды. В 1966 году он был вторым пилотом корабля «Джемини-9», в 1969-м пилотировал «Аполлон-10», а спустя четыре года командовал миссией «Аполлона-17».

Корабль «Аполлон-17» в декабре 1972 совершил одиннадцатый и последний полет в рамках программы «Аполлон». В ходе этой миссии люди в шестой — и пока последний — раз высадились на Луне.