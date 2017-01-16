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Главная » НОВОСТИ » Умер последний побывавший на Луне астронавт
 
 
 
 
17 Января 2017 года, 08:15

Умер последний побывавший на Луне астронавт


США/ 17 января/ БИ-ПОРТ - Американский астронавт Юджин Сернан – последний из побывавших на поверхности Луны людей – скончался на 83-м году жизни. Об этом сообщается в официальном аккаунте Twitter НАСА.

Сернан побывал в космосе трижды. В 1966 году он был вторым пилотом корабля «Джемини-9», в 1969-м пилотировал «Аполлон-10», а спустя четыре года командовал миссией «Аполлона-17».

Корабль «Аполлон-17» в декабре 1972 совершил одиннадцатый и последний полет в рамках программы «Аполлон». В ходе этой миссии люди в шестой — и пока последний — раз высадились на Луне.

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