Мурманский ледокол застрял в порту Певек из-за сложной ледовой обстановки

17 Января 2017 года, 09:41

РОССИЯ/ 17 января/ БИ-ПОРТ - Два сухогруза, которые доставляли материалы для строительства причальной стенки с целью обеспечения стоянки плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов» в порту Певек, и два ледокола, обеспечивавших их проводку, временно остановились недалеко от города. В состав колонны входят четыре судна — ледоколы «Адмирал Макаров» и «Капитан Драницын» и сухогрузы «Иоганн Махмасталь» и «Синегорск». Доставив груз и отправившись в обратный путь, суда остановились неподалеку от Певека из-за сложной ледовой обстановки.

«Ситуация штатная, жизнедеятельности экипажа ничто не угрожает. Суда находятся примерно в 50 километрах от Певека. Сейчас ситуация оценивается, выбирается наиболее благоприятный маршрут для судов», - сообщили в региональном МЧС.

Вертолет Ми-8 правительства Чукотки 18 января планирует провести разведку обстановки в районе остановки судов. Сегодня вылет не состоялся по погодным условиям.

Фото: ec-arctic.ru