В Мурманской области определено 14 мест для Крещенских купаний

17 Января 2017 года, 10:10

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 17 января/ БИ-ПОРТ — Места массового купания на Крещение на территории Мурманской области, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Осуществляться купания будут в специализированных местах, там же будут дежурить представители спасательных служб. Около купелей будут оборудованы пункты обогрева.

В ночь с 18 на 19 января массовое купание в Мурманской области будет организовано 14 мест для крещенских купаний. В Мурманске массовые купания пройдут на Семёновском и Среднем озёрах, в Никеле — на озере Куэтсъярви в районе второго моста, в Оленегорске — на Комсомольском озере, а в Ковдорском районе — на озере Ковдор.

Жители Мончегорска смогут окунуться в крещенскую купель на озере Лумболка в районе эллинга, в Апатитах массовые купания будут организованы близ населенного пункта Тик-Губа на озере Имандра, в Кировске — на озере Глубоком.

Кроме того, в этом году купания в Кандалакше были перенесены в район дамбы рыбоводного завода (район улиц Набережная – Рыбоводная,) в связи с погодными условиями. В терском районе купель будет организована недалеко от Успенской церкви на реке Варзуга, в Североморске — в загородном парке на реке Ваенга, в Снежногорске — на озере «Арно», в Полярном — на Торфяном озере, а в Гаджиево купания пройдут на озере за домом №81.

Фото: Необычный Мурманск