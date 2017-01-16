В апреле в Мурманске пройдет выставка малоэтажного строительства

17 Января 2017 года, 10:40

Запланировав возвести или купить загородный дом, сауну или баню, рекомендуется ознакомиться с актуальными тенденциями строительной отрасли. Жители Мурманска смогут это сделать на специализированной выставке «НЕДВИЖИМОСТЬ. МАЛОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО», которая пройдет в ЭКСПОцентре с 14 по 16 апреля 2017 года. В рамках мероприятия ряд ведущих компаний России представит инновационные решения для загородных домов. Кроме того, они продемонстрируют, каким должно быть современное строительство турецкой бани, сауны, представленных по ссылке.

Что можно будет посмотреть на выставке?

Посетители выставочного павильона смогут ознакомиться с множеством идей и предложений современных строительных компаний, а также нюансами, связанными с приобретением жилья, в том числе:

Объектами жилой недвижимости. Здесь будут представлены как новостройки, так и вторичное жилье, курортные здания и загородные дома. Особое внимание уделяется строительству из дерева. Порядком приобретения недвижимости. В рамках мероприятия можно будет проконсультироваться по вопросам покупки загородного дома в кредит, оформления ипотеки, страховки и др. Объектами благоустройства территории. На выставке будут представлены изделия для ландшафтного дизайна, в том числе малые архитектурные формы, беседки и др. Современными материалами. Участники продемонстрируют актуальные в 2017 году отделочные, облицовочные стройматериалы, окна, двери и др.

Кроме того, в рамках выставки пройдут обучающие семинары, в ходе которых спикеры научат правильно выбирать и приобретать недвижимость. Посетив такое мероприятие, можно также проконсультироваться по ряду вопросов касательно малоэтажного строительства. Например, здесь можно будет детально проанализировать, чем отличается сооружение традиционной российской бани и строительство хамам, представленного на сайте.

Фото: Twitter