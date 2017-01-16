В январе жители Мурманской области получат квитанции без общедомовых нужд

17 Января 2017 года, 10:52

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 17 января/ БИ-ПОРТ — С начала 2017 года общедомовые нужды исчезнут из платёжных квитанций ресурсоснабжающих организаций, а общая сумма будет отражена в квитанции за содержание и ремонт жилья. Напомним, что соответствующее постановление было принято председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым 26 декабря 2016 года.

В рамках оперативного совещания в Правительстве Мурманской области начальник Государственной жилищной инспекции Мурманской области Алёна Кузнецова подтвердила, что уже в январе жители региона получат квитанции нового образца.

«Плата за коммунальные услуги на ОДН должна предъявляться в платежных документах на содержание и ремонт жилого помещения в размере, не превышающем размер платы, определенной исходя из нормативов потребления соответствующих коммунальных услуг на общедомовые нужды», - отметила Кузнецова.

По словам начальника ГЖИ Мурманской области, исключение составят те многоквартирные дома, в которых выбран непосредственный способ управления, то есть без участия управляющих компаний или ТСЖ, или способ управления не реализован. В таких домах платежный документ на оплату услуг по индивидуальному потреблению в жилом помещении и на общедомовые нужды по-прежнему будет выставлять потребителям ресурсоснабжающая организация.