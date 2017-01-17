Пневматический пистолет пытался провезти мурманчанин через границу с Норвегией

17 Января 2017 года, 11:18

МУРМАНСК/ 17 января/ БИ-ПОРТ – В новогодние праздники у 45-летнего мурманчанина в МАПП Борисоглебск был изъят пневматический пистолет «GIETCHER SS P226-S5». Помимо этого у мужчины было припасено268 мелкокалиберных и 25 охотничьих патронов.

«Предметы обнаружены инспектором в ходе таможенного контроля и осмотра транспортного средства, на котором прибыл северянин. Сам он проследовал по зелёному коридору, пассажирскую декларацию не заполнял, о наличии предметов, подлежащих письменному декларированию, при устном опросе не заявлял. По результатам экспертизы правонарушение будет квалифицировано, возбуждено дело и определена мера ответственности», – рассказала «Би-порту» представитель Мурманской таможни Алла Свешникова.

Она уточнила, что всего в течение праздников в пограничных пунктах выявлено 30 административных правонарушений. Из них в МАПП Лотта зафиксировано девять правонарушений, в МАПП Салла – 13, а в МАПП Борисоглебск – восемь. Так, на территорию России пытались провести продукты, алкогольную и табачную продукцию, неделимые товары. В обратную сторону пытались вывести автомобильное топливо в канистрах свыше 10 литров.