Коммунальные проверки теперь будут проводиться только по обращениям через ГИС ЖКХ

17 Января 2017 года, 11:45

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 17 января/ БИ-ПОРТ — С января электронное обращение, поданное не через систему ГИС ЖКХ, не будет являться основанием для проверки. Об этом заявила начальник Госжилинспекции Мурманской области Алёна Кузнецова на оперативном совещании в региональном правительстве.

Новые правила распространяются на все виды надзора, в том числе государственного и муниципального жилищного надзора, а также лицензионного контроля.

По мнению начальника ГЖИ, нововведения улучшают открытость системы ЖКХ, поскольку у граждан появляется возможность отслеживать работу по своему заявлению в личном кабинете ГИС ЖКХ.

Кроме того, по словам Кузнецовой, в 2017 году в перечень работ, входящих в капитальный ремонт многоквартирного дома, внесен ремонт перекрытий.