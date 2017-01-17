Должники игнорируют коллекторов, не вошедших в реестр судебных приставов

17 Января 2017 года, 12:00

РОССИЯ/ 17 января/ БИ-ПОРТ — Заемщики игнорируют коллекторов, не включенных в реестр Федеральной службы судебных приставов (ФССП), сообщают «Известия».

Напомним, что с 1 января коллекторские агентства из реестра имеют право взыскивать долги только в том случае, если они будут занесены в специальный реестр судебными приставами. На сегодняшний день из 553 тысяч коллекторских агентств в реестр занесено только 26. Это связано с тем, что для регистрации требуется не менее 20 дней, а инициатива вступила в силу недавно, однако должники активно пользуются сложившейся ситуацией.

«В качестве причины просрочки платежей 4% должников уже указывают, что «коллекторское агентство находится вне реестра», — сообщила изданию президент коллекторской компании «Секвойя Кредит Консолидейшн» Елена Докучаева. В целом эксперты, в том числе сотрудники коллекторских агентств, признают законность действий должников, а также советуют проверять, входят ли коллекторы в список ФССП, опубликованный на сайте ведомства.

Однако специалисты подчеркивают, что «передышка» для должников закончится довольно скоро, так как служба судебных приставов оперативно рассматривает заявки агентств, а банки перезаключают договоры с агентствами, уже вошедшими в реестр.

Фото: zrpress.ru