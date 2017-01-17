Северная торгово-промышленная палата получила новое наименование

17 Января 2017 года, 12:31

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 17 января/ БИ-ПОРТ – Северная торгово-промышленная палата переименована в Союз «Торгово-промышленная палата Мурманской области» /Северная/. Об этом «Би-порту» сообщил президент палаты Анатолий Глушков. Соответствующее свидетельство было получено 9 января 2017 года, а решение о переименовании принято 28 октября 2016 года.

ТПП МО учреждена 7 декабря 1990 года и в настоящее время объединяет на добровольной основе около 170 коммерческих и некоммерческих организаций и предпринимателей Мурманской области.