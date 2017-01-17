Губернатор и вице-губернаторы Мурманской области удостоены почётных грамот Совета Федерации

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 17 января/ БИ-ПОРТ - За многолетний добросовестный труд, большой вклад в социально-экономическое развитие Мурманской области губернатор Марина Ковтун награждена почётной грамотой Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
Награду и слова благодарности председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко главе региона передал сенатор от Мурманской области Игорь Чернышенко.
Также почётных грамот Совета Федерации удостоены первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин и заместитель главы региона Игорь Бабенко.