Процедуру становления банкротом в Минэкономразвития хотят сделать проще и дешевле

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
График уборки улиц Мурманска от снега на 16-20 января График уборки улиц Мурманска от снега на 16-20 января
Филармония приглашает на концерт Мурманского филармонического оркестра Филармония приглашает на концерт Мурманского филармонического оркестра
Информационную безопасность обсудят на 64-й встрече клуба ITea Информационную безопасность обсудят на 64-й встрече клуба ITea
ЕЛЕНА ВАЕНГА. 25 января, Мурманск, Ледовый Дворец ЕЛЕНА ВАЕНГА. 25 января, Мурманск, Ледовый Дворец
В ресторане «Полярные Зори» каждый 11-й обед бесплатно! В ресторане «Полярные Зори» каждый 11-й обед бесплатно!
 
 

X-Fit в Мурманске


Фото-тур по новому клубу
 
 
 
 

Видеоновости16+

Нечищеные мурманские лестницы похожи на детские горки
 
 
 
 

Курсы валют 17.01.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
71,6651
-0,6772
1 USD
Доллар США
59,6067
0,2367
1 EUR
Евро
63,2308
0,1086
10 NOK
Норвежских крон
69,8756
0,1352
10 SEK
Шведских крон
66,5714
0,1100
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-4°
7.2 м/с
давление 759.1 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
30 Декабря 2015, 13:51
28 Декабря 2015, 12:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

Илья Довыденко
Илья Довыденко:

Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева
Ирина Алексеева:

В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

 
 
 
 

Выбор редакции

Открыто движение на трассе Р-21 «Кола» в Печенгском районе
17 Января 2017, 13:01
Открыто движение на трассе Р-21 «Кола» в Печенгском районе
18 января планируются взрывные работы в районе 10-го километра автомобильной дороги Мурмаши – Пяйве
17 Января 2017, 11:05
18 января планируются взрывные работы в районе 10-го километра автомобильной дороги Мурмаши – Пяйве
В Мурманской области определено 14 мест для Крещенских купаний
17 Января 2017, 10:10
В Мурманской области определено 14 мест для Крещенских купаний
Закрыт проезд по автодороге «Заполярный-Сальмиярви»
17 Января 2017, 09:00
Закрыт проезд по автодороге «Заполярный-Сальмиярви»
 
 
 
 

Самое читаемое

Рекордное количество рыбы прошло через Мурманск транзитом на экспорт
16 Января 2017, 15:17
Потерявший ход траулер доставят в Мурманск через три дня
16 Января 2017, 15:00
График уборки улиц Мурманска от снега на 16-20 января
16 Января 2017, 17:12
Строительство полигона по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Мурманской области начнется в 2017 году
16 Января 2017, 15:47
Мурманск готовится к Крещению
16 Января 2017, 15:30
«Единая Россия» потратила более 27 млн рублей на выборы в Мурманской области
16 Января 2017, 16:21
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » НОВОСТИ » Процедуру становления банкротом в Минэкономразвития хотят сделать проще и дешевле
 
 
 
 
17 Января 2017 года, 14:05

Процедуру становления банкротом в Минэкономразвития хотят сделать проще и дешевле


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 17 января/ БИ-ПОРТ — В Министерстве экономического развития предлагают ускорить и удешевить процедуру банкротства для граждан. Ведомство подготовило законопроект, который разрешит гражданам объявлять себя неплатежеспособными без участия арбитражного управляющего, и за счёт этого сэкономить, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Минэкономразвития. Замминистра финансов Алексей Моисеев также сообщил изданию, что в Минфине инициативу поддерживают.

Согласно действующему законодательству, с осени 2015 года при наличии задолженности больше полумиллиона и трех месяцев просрочки по кредиту можно признать себя банкротом и не платить по долгам. Однако признать себя финансово несостоятельными граждане не могут из-за необходимости задействования юридических посредников. В результате процесс банкротства обходится примерно в 150 тысяч рублей: госпошлина за инициирование процедуры уменьшена с 6 тысяч до 300 рублей, но сверх этой пошлины заявители обязаны уплачивать арбитражному управляющему вознаграждение в размере 7% от суммы удовлетворенных требований кредиторов плюс депозит в 25 тыс. рублей в арбитражный суд на оплату услуг финансового управляющего за ведение процедуры банкротства.

«Положения законопроекта направлены на сокращение сроков и расходов на проведение применяемых в деле о банкротстве процедур, на обеспечение доступной и равной защиты для непрофессиональных участников гражданского оборота, для граждан-потребителей — экономически более слабой и незащищенной стороны», — заявил «Известиям» представитель Минэкономразвития.

По данным Общества содействия финансовому оздоровлению, на 1 декабря 2016 года количество заявлений, поданных должниками, превысило 35 тыс. Из них в отношении 21 тысячи россиян были заведены дела о банкротстве, при этом банкротами признали лишь 1,5 тысячи человек.

Источник «Известий» на финансово-банковском рынке, также знакомый с текстом законопроекта, отмечает, что документ ставит большое количество условий для запуска упрощенной процедуры. Например, размер задолженности человека должен быть не выше 900 тыс. рублей, а число кредиторов — не более 10. Кроме того, заявитель не должен быть индивидуальным предпринимателем и иметь недвижимое имущество сверх того, что подлежит взысканию.

Фото: Twitter

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Задержание Улюкаева может стать эпизодом антикоррупционной цепи
2.
Минэкономразвития создаст в Кировске территорию опережающего социально-экономического развития
3.
Минэкономразвития не поддержало повышение акцизов на вино и сигареты
4.
Цены на газ и электроэнергию в течение трёх лет будут расти в пределах пяти процентов
5.
Правительство РФ вводит плавающую кредитную ставку для региональных бюджетов
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта