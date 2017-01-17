Процедуру становления банкротом в Минэкономразвития хотят сделать проще и дешевле

17 Января 2017 года, 14:05

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 17 января/ БИ-ПОРТ — В Министерстве экономического развития предлагают ускорить и удешевить процедуру банкротства для граждан. Ведомство подготовило законопроект, который разрешит гражданам объявлять себя неплатежеспособными без участия арбитражного управляющего, и за счёт этого сэкономить, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Минэкономразвития. Замминистра финансов Алексей Моисеев также сообщил изданию, что в Минфине инициативу поддерживают.

Согласно действующему законодательству, с осени 2015 года при наличии задолженности больше полумиллиона и трех месяцев просрочки по кредиту можно признать себя банкротом и не платить по долгам. Однако признать себя финансово несостоятельными граждане не могут из-за необходимости задействования юридических посредников. В результате процесс банкротства обходится примерно в 150 тысяч рублей: госпошлина за инициирование процедуры уменьшена с 6 тысяч до 300 рублей, но сверх этой пошлины заявители обязаны уплачивать арбитражному управляющему вознаграждение в размере 7% от суммы удовлетворенных требований кредиторов плюс депозит в 25 тыс. рублей в арбитражный суд на оплату услуг финансового управляющего за ведение процедуры банкротства.

«Положения законопроекта направлены на сокращение сроков и расходов на проведение применяемых в деле о банкротстве процедур, на обеспечение доступной и равной защиты для непрофессиональных участников гражданского оборота, для граждан-потребителей — экономически более слабой и незащищенной стороны», — заявил «Известиям» представитель Минэкономразвития.

По данным Общества содействия финансовому оздоровлению, на 1 декабря 2016 года количество заявлений, поданных должниками, превысило 35 тыс. Из них в отношении 21 тысячи россиян были заведены дела о банкротстве, при этом банкротами признали лишь 1,5 тысячи человек.

Источник «Известий» на финансово-банковском рынке, также знакомый с текстом законопроекта, отмечает, что документ ставит большое количество условий для запуска упрощенной процедуры. Например, размер задолженности человека должен быть не выше 900 тыс. рублей, а число кредиторов — не более 10. Кроме того, заявитель не должен быть индивидуальным предпринимателем и иметь недвижимое имущество сверх того, что подлежит взысканию.

Фото: Twitter