47 новых остановочных павильонов появится в Мурманске

17 Января 2017 года, 14:20

МУРМАНСК/ 17 января/ БИ-ПОРТ — В Мурманске появится почти полсотни новых остановочных комплексов. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. Где будут расположены комплексы, пока неизвестно.

Заказчиком выступает Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства». Согласно закупочной документации, предметом договора выступает 47 комплектов с начальной ценой в 18,2 млн рублей. Источником финансирования являются субсидии из городского бюджета.

Срок подачи заявок на участие в торгах истёк 16 января, окончательно они будут рассмотрены к 20 января, а 23 января состоится электронный аукцион.