В Москве планируется открыть центр арктических исследований

17 Января 2017 года, 14:43

МОСКВА/ 17 января/ БИ-ПОРТ – На базе национального исследовательского ядерного университет «МИФИ» планируется создать центр арктических исследований. Как сообщают в «The Arctic», проект будет осуществляться совместно с «Полярной экспедицией «Картеш». Ее руководитель Сергей Бедаш отмечает, что в России не хватает центра с серьёзным инженерно-техническим подходом. Приборы, с которыми в настоящее время работают морские исследователи, в основном иностранного производства. По его словам, МИФИ мог бы решить задачу по техническому обеспечению отечественной науки.

«Подобные исследования до сих пор не являлись основной тематикой для университета, но нам будет интересно применить наши разработки в Арктике», – рассказала директор программы повышения конкурентоспособности МИФИ Мария Ганченкова.

В ходе экспедиции «Картеш» в 2017 году планируется провести исследование космического излучения на арктических территориях, используя экспериментальный комплекс МИФИ «Невод».

Фото: © РИА Новости. Валерий Мельников