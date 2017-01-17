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Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

Илья Довыденко
Илья Довыденко:

Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева
Ирина Алексеева:

В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » В Москве планируется открыть центр арктических исследований
 
 
 
 
17 Января 2017 года, 14:43

В Москве планируется открыть центр арктических исследований


МОСКВА/ 17 января/ БИ-ПОРТ – На базе национального исследовательского ядерного университет «МИФИ» планируется создать центр арктических исследований. Как сообщают в «The Arctic», проект будет осуществляться совместно с «Полярной экспедицией «Картеш». Ее руководитель Сергей Бедаш отмечает, что в России не хватает центра с серьёзным инженерно-техническим подходом. Приборы, с которыми в настоящее время работают морские исследователи, в основном иностранного производства. По его словам, МИФИ мог бы решить задачу по техническому обеспечению отечественной науки.

«Подобные исследования до сих пор не являлись основной тематикой для университета, но нам будет интересно применить наши разработки в Арктике», – рассказала директор программы повышения конкурентоспособности МИФИ Мария Ганченкова.

В ходе экспедиции «Картеш» в 2017 году планируется провести исследование космического излучения на арктических территориях, используя экспериментальный комплекс МИФИ «Невод».

Фото: © РИА Новости. Валерий Мельников

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