В Никеле открылся визит-центр заповедника «Пасвик»

17 Января 2017 года, 15:00

НИКЕЛЬ/ 17 января/ БИ-ПОРТ - В Никеле открылся визит-центр международного природного заповедника «Пасвик».

Впервые о создании визит-центра на базе пустующей площадки заговорили ещё в 2009 году. Министр экологии России Сергей Донской поддержал идею, и в 2011 году ведомство приобрело здание площадью 840 квадратных метров.

«Символично, что мы открываем визит-центр в Год экологии. Это очень удачное решение, красивый визит-центр, выделяющийся в городе. Я уверен, люди сюда потянутся, надо только создать атмосферу», - отметил на открытии Сергей Донской.

Визит-центр станет диалоговой площадкой для представителей власти, учёных, экологов и педагогов стран Баренцева региона. Кроме того, он будет базой для экологического просвещения жителей Заполярья и визитной карточкой российского приграничья.

«Теперь я уверен, что мы в грязь лицом не ударим и сможем принимать в визит-центре не только своих учёных, но и иностранных. Но самое главное - жители Никеля, которые сюда будут приходить. Сюда можно приводить и школьников, чтобы они знали в каком краю они живут», - подчеркнул Сергей Иванов.