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Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

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Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » В Никеле открылся визит-центр заповедника «Пасвик»
 
 
 
 
17 Января 2017 года, 15:00

В Никеле открылся визит-центр заповедника «Пасвик»


НИКЕЛЬ/ 17 января/ БИ-ПОРТ - В Никеле открылся визит-центр международного природного заповедника «Пасвик».

Впервые о создании визит-центра на базе пустующей площадки заговорили ещё в 2009 году. Министр экологии России Сергей Донской поддержал идею, и в 2011 году ведомство приобрело здание площадью 840 квадратных метров.

«Символично, что мы открываем визит-центр в Год экологии. Это очень удачное решение, красивый визит-центр, выделяющийся в городе. Я уверен, люди сюда потянутся, надо только создать атмосферу», - отметил на открытии Сергей Донской.

Визит-центр станет диалоговой площадкой для представителей власти, учёных, экологов и педагогов стран Баренцева региона. Кроме того, он будет базой для экологического просвещения жителей Заполярья и визитной карточкой российского приграничья.

«Теперь я уверен, что мы в грязь лицом не ударим и сможем принимать в визит-центре не только своих учёных, но и иностранных. Но самое главное - жители Никеля, которые сюда будут приходить. Сюда можно приводить и школьников, чтобы они знали в каком краю они живут», - подчеркнул Сергей Иванов.

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