Стали известны возможные кандидаты на должность бизнес-уполномоченного Мурманской области

17 Января 2017 года, 15:49

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 17 января/ БИ-ПОРТ – На должность уполномоченного по правам предпринимателей при губернаторе Мурманской области претендуют пять человек. По данным источника «Би-порта» это Андрей Шарков, Артём Марышев, Юрий Бергер, Василий Вологдин и Радик Сафин.

Андрей Шарков в настоящий момент является директором Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора. Среди резидентов МРИБИ, как следует с официального сайта учреждения, преобладают различные фотостудии, компании по дизайну и созданию сайтов.

Артём Марышев, на официально странице «Вконтакте» которого числится, что занят он предпринимательством, выступает активным общественным деятелем. Он сотрудничает с Общероссийским народным фронтом, участвует в различных благотворительных организациях, руководит школой помощника депутата в Мурманске.

Юрий Бергер известен в Мурманске как предприниматель и хозяйственник, имеющий отношение к управлению компании «Мурманские мультисервисные сети».

Василий Вологдин – действующий депутат мурманского горсовета. Кроме того, он является директором по развитию ООО «Риэлт – Юг».

Радик Сафин уже долгое время является председателем регионального отделения общественной организации «Опора Россия». Организация позиционирует себя как оказывающую помощь и поддержку малому бизнесу.