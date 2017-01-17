«Аэропорт Мурманск» закупит машину для уборки снега

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
В Мурманской области определено 14 мест для Крещенских купаний В Мурманской области определено 14 мест для Крещенских купаний
График уборки улиц Мурманска от снега на 16-20 января График уборки улиц Мурманска от снега на 16-20 января
Филармония приглашает на концерт Мурманского филармонического оркестра Филармония приглашает на концерт Мурманского филармонического оркестра
ЕЛЕНА ВАЕНГА. 25 января, Мурманск, Ледовый Дворец ЕЛЕНА ВАЕНГА. 25 января, Мурманск, Ледовый Дворец
В ресторане «Полярные Зори» каждый 11-й обед бесплатно! В ресторане «Полярные Зори» каждый 11-й обед бесплатно!
 
 

X-Fit в Мурманске


Фото-тур по новому клубу
 
 
 
 

Видеоновости16+

В правительстве области обсудили аварийность на региональных дорогах
 
 
 
 

Курсы валют 17.01.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
71,6651
-0,6772
1 USD
Доллар США
59,6067
0,2367
1 EUR
Евро
63,2308
0,1086
10 NOK
Норвежских крон
69,8756
0,1352
10 SEK
Шведских крон
66,5714
0,1100
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-4°
7.9 м/с
давление 756.1 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
30 Декабря 2015, 13:51
28 Декабря 2015, 12:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

Илья Довыденко
Илья Довыденко:

Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева
Ирина Алексеева:

В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

 
 
 
 

Выбор редакции

Стали известны возможные кандидаты на должность бизнес-уполномоченного Мурманской области
17 Января 2017, 15:49
Стали известны возможные кандидаты на должность бизнес-уполномоченного Мурманской области
В Никеле открылся визит-центр заповедника «Пасвик»
17 Января 2017, 15:00
В Никеле открылся визит-центр заповедника «Пасвик»
Процедуру становления банкротом в Минэкономразвития хотят сделать проще и дешевле
17 Января 2017, 14:05
Процедуру становления банкротом в Минэкономразвития хотят сделать проще и дешевле
Открыто движение на трассе Р-21 «Кола» в Печенгском районе
17 Января 2017, 13:01
Открыто движение на трассе Р-21 «Кола» в Печенгском районе
 
 
 
 

Самое читаемое

График уборки улиц Мурманска от снега на 16-20 января
16 Января 2017, 17:12
47 новых остановочных павильонов появится в Мурманске
17 Января 2017, 14:20
В Мурманской области определено 14 мест для Крещенских купаний
17 Января 2017, 10:10
Установка турникетов в Мурманских школах ведётся с нарушением закона о персональных данных
17 Января 2017, 09:55
За прошедшие выходные пенсионеры Мурманской области передали мошенникам около 750 тысяч рублей
16 Января 2017, 17:29
В России заменили День внутренних войск Днем нацгвардии
16 Января 2017, 17:40
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » НОВОСТИ » «Аэропорт Мурманск» закупит машину для уборки снега
 
 
 
 
17 Января 2017 года, 16:11

«Аэропорт Мурманск» закупит машину для уборки снега


МУРМАНСК/ 17 января/ БИ-ПОРТ — В мурманском аэропорту появится новая уборочная машина. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте госзакупок.

«Аэропорт Мурманск» закупит комбинированную уборочную машину, об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте госзакупок.

Закупка была размещена на сайте 23 декабря. Начальная цена договора составляет 4,43 млн рублей. Заявки на участие в торгах принимались с 26 декабря по 16 января.

Напомним, что в декабре в мурманском аэропорту из-за неблагоприятных погодных условий регулярно задерживались рейсы. Так, 3 декабря вылет нескольких рейсов задержался по причине обильного выпадения осадков. Перрон и взлётная полоса аэропорта не были расчищены — пассажиры, которые ожидали вылета в Мурманске, обратили внимание, что вместо привычных грейдеров и тракторов перрон чистили лопатами. Кроме того, сообщалось о поломке машины, которая обрабатывает противообледенительной жидкостью воздушное судно перед взлётом. Инцидент находится на контроле транспортной прокуратуры Мурманской области.

Из-за сильных снегопадов, с последствиями которых работники воздушной гавани не справлялись, аэропорт неоднократно закрывался. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области было поручено вести постоянный мониторинг обстановки в аэропорту.

Фото: М. Паламарчук

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
113 единиц техники выйдут на дороги Мурманской области для уборки снега
2.
«Аэропорт Мурманск» отстоял парковочное место в суде
3.
На дорогах области работают 124 единицы техники
4.
Рейс из Москвы в Мурманск задерживается на полтора часа
5.
Минтранс взял на особый контроль ситуацию в аэропорту Мурманска
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта