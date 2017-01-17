«Аэропорт Мурманск» закупит машину для уборки снега

17 Января 2017 года, 16:11

МУРМАНСК/ 17 января/ БИ-ПОРТ — В мурманском аэропорту появится новая уборочная машина. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте госзакупок.

«Аэропорт Мурманск» закупит комбинированную уборочную машину, об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте госзакупок.

Закупка была размещена на сайте 23 декабря. Начальная цена договора составляет 4,43 млн рублей. Заявки на участие в торгах принимались с 26 декабря по 16 января.

Напомним, что в декабре в мурманском аэропорту из-за неблагоприятных погодных условий регулярно задерживались рейсы. Так, 3 декабря вылет нескольких рейсов задержался по причине обильного выпадения осадков. Перрон и взлётная полоса аэропорта не были расчищены — пассажиры, которые ожидали вылета в Мурманске, обратили внимание, что вместо привычных грейдеров и тракторов перрон чистили лопатами. Кроме того, сообщалось о поломке машины, которая обрабатывает противообледенительной жидкостью воздушное судно перед взлётом. Инцидент находится на контроле транспортной прокуратуры Мурманской области.

Из-за сильных снегопадов, с последствиями которых работники воздушной гавани не справлялись, аэропорт неоднократно закрывался. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области было поручено вести постоянный мониторинг обстановки в аэропорту.

Фото: М. Паламарчук