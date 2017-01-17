АМНГР выпустила первую группу водолазов

17 Января 2017 года, 16:30

МУРМАНСК/ 17 января/ БИ-ПОРТ — Группа курсантов водолазной подготовки Арктикморнефтегазразведки завершила обучение, сообщает пресс-служба «АМНГР».

Обучение по данной специальности было приостановлено в 2012 году. Решение о возобновлении на базе школы профессионально-технического образования «АМНГР» водолазной подготовки было принято в 2015 году.

После укомплектования водолазного класса и подготовки оборудования, а также корректировки учебных материалов и программ, у обучающихся начались теоретические занятия. 21 ноября 2016 года группа курсантов приступила к отработке практических навыков в бассейне малой глубины, позже курсанты прошли всю необходимую подготовку с пребыванием в водолазной барокомере под давлением, а с 19 декабря 2016 обучающиеся приступили к водолазным спускам на открытой воде.

Накануне обучение было завершено, сейчас школа ведет набор курсантов в новую учебную группу подготовки водолазов, обучение которой начнется в феврале этого года.