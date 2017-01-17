Мурманский рыбный порт исполнил предупреждение УФАС по делу об ограничении въезда автокрана на свою территорию

17 Января 2017 года, 16:46

МУРМАНСК/ 17 января/ БИ-ПОРТ – АО «Мурманский морской рыбный порт» сообщило Мурманскому УФАС России об исполнении предупреждения. В частности АО «ММРП» уведомило антимонопольный орган, что в своей деятельности обеспечивает надлежащее рассмотрение и согласование подаваемых заявок на оформление пропусков субъектам, осуществляющим деятельность на территории порта, и иным заинтересованным лицам, в соответствии с действующим законодательством. Также на официальном сайте ММРП доступны документы, которые регламентируют пропускную систему. Об этом «Би-порту» рассказала представитель УФАС по Мурманской области Наталья Фирсова.

Напомним, в деятельности предприятия были усмотрены признаки нарушения Закона о защите конкуренции. По факту ограничения въезда на территорию для ряда предпринимателей. Они не могли проследовать дальше КПП, хотя являлись долгосрочными арендаторами холодильных мощностей порта. Позиция ММП заключалась в том, что причиной конфликта стал автокран, который не пропустили на территорию порта согласно новым требованиям.