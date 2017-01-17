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Главная » НОВОСТИ » Мурманск больше не самый северный город на панорамах Яндекса
 
 
 
 
17 Января 2017 года, 17:20

Мурманск больше не самый северный город на панорамах Яндекса


РОССИЯ/ 17 января/ БИ-ПОРТ – В 2016 году компания Яндекс с целью сделать панорамные снимки отправилась в 34 региона России. На снимки попадают не только улицы, но также достопримечательности, памятники природы. Одним из таких мест стала Дудинка, до этого момента самым северным городом, запечатлённым на карте, оставался Мурманск.

«Если же учитывать территории, где нет постоянного населения, то самой северной точкой по-прежнему будет Земля Франца-Иосифа — панорамы архипелага мы опубликовали в 2013 году», – рассказывают в Яндекс.

Обычно съемки осуществляются в теплое время года: весной, летом и в первой половине осени. Арктическая зона не стала исключением.

«Наше круизное судно «Поларис» 26 июля 2013 года вышло из Мурманска и направилось к ближайшему острову архипелага, Земле Александры, – вспоминает фотограф компании Ольга Паршина. – Маршрут экспедиции включал в себя несколько ключевых точек, в которых обязательно нужно было провести исследования, но всё решалось на месте – в зависимости от погоды».

Фото: Русское географическое общество

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