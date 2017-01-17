Новогодние каникулы мурманские абоненты «Tele2» провели в путешествиях

17 Января 2017 года, 16:57

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 17 января/ БИ-ПОРТ — Компания «Tele2» подвела итоги пользования услугами в роуминге с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года. По сравнению с прошлыми новогодними праздниками интернет-трафик за границей вырос в 8 раз.

Абоненты сети из Мурманской области на каникулах посетили почти 90 стран мира — число побывавших за границей выросло по сравнению с 2016 годом почти на четверть. Самыми популярными направлениями стали Норвегия, Финляндия, Белоруссия, Украина и Франция. Кроме того, клиенты оператора проговорили за новогодние праздники в 2 раза больше минут, чем в этот же период прошлого года. Объем интернет-трафика, которые жители региона использовали в поездках по миру, вырос на 30%.

В национальном роуминге жители Мурманской области проговорили 25 тысяч минут и увеличили голосовой трафик на 20% по сравнению с новогодним периодом прошлого года. Как и в других регионах, среди абонентов Мурманской области увеличилось потребление мобильного интернета: трафик в поездках по России вырос в 3 раза. Путешествующие внутри страны россияне в основном отдыхали в Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Архангельске.