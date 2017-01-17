Мурманские активисты хотят провести шествие против роста цен и тарифов

17 Января 2017 года, 17:09

МУРМАНСК/ 17 января/ БИ-ПОРТ — Мурманские активисты подали уведомление в администрацию о проведении публичного мероприятия — шествия по центру Мурманска. Запланировано шествие на 22 января, целью мероприятия организаторы называют «протест против роста цен и тарифов в регионе». О подаче заявки мурманская общественница Виолетта Грудина сообщила на своей странице в соцсетях.

«Есть уверенность в том, что не согласуют, в любом случае, отрицательное решение обжалую, вплоть до ЕСПЧ. Опыт есть», - заявляет активистка. Организаторы предполагают, что в шествии примет участие тысяча человек.

Напомним, что Грудина является создателем не имеющей юридической силы, однако набравшей уже более 5 тысяч подписей петиции с требованиями остановить рост цен на проезд в общественном транспорте Мурманска. Она также выступила организатором митинга против повышения цен за проезд. Мероприятие состоялось 5 декабря, участие в нем приняло чуть больше 20 человек.