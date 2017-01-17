Администрация карельского города отказалась от организации Крещенских купаний

17 Января 2017 года, 21:25

КАРЕЛИЯ/ 17 января/ БИ-ПОРТ – Купание в ночь на Крещение, 19 января, запретили в одном из карельских городов Лахденпохья. Глава поселения пояснил, что на проведение этого мероприятия нет средств.

«Крещенские купания – это не социальный праздник, а христианский. Почему я должен его организовывать? Если церковь хочет — пусть проводит. Почему администрация должна брать ответственность за людей?», – сообщил Андрей Матвеев.

Он добавил, что священнослужители никогда не обращались к городским властям за помощью в организации купаний на Крещение, и это мероприятие всегда финансировалось за счет бюджета. По информации «Ленты», в Лахденпохье есть частная прорубь. В крещенскую ночь туда направят сотрудников МЧС «для избежания несчастных случаев». Задача спасателей помешать местным жителям окунаться в воду.

Фото: timenews24.ru